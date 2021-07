En verano los okupas cambian la ciudad por la playa

Como así ocurrió en un bloque de apartamentos frente a la playa en Benicasim que vivió un intento de okupación. La vivienda afectada está abandonada y estaba en vías de apropiación por parte del banco del anterior propietario. "Cuando hay ocupaciones, suele ser más este tipo de viviendas, y hemos tenido casos aquí en la provincia de Castellón . Viviendas que son de bancos y en cuanto a la participación en los gastos de la comunidad, llevan un retraso importante y causa un perjuicio a los propietarios pagadores, ya que están asumiendo los costes de su participación y la de los bancos que no están participando como deberían", informa Joaquín Rambla, Vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón.

Los okupas alegaron que venían de Madrid y habían alquilado el apartamento del perdieron la llave y llamaron a un cerrajero para entrar. Al ser avisado el conserje, enseguida llamó a la Guardia Civil que se personó en el bloque de viviendas dónde lo vecinos acorralaron a los sospechosos para que no huyeran.

La Guardia civil no pudo arrestar a los tres implicados al no haber ocasionado daños en la comunidad aunque el suceso si ha inquietado a los vecinos que ahora van a tomar más precauciones en la seguridad de sus viviendas. "Ahora tenemos más preocupación, de cerrar bien las puertas, de ver quien llama, de no abrir a un extraño", explica un vecino del residencial.