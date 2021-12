Vuelven las colas a hospitales y clínicas privadas valencianas para hacerse una PCR

Es una imagen que no veíamos desde principios del pasado verano y que creíamos que no se volvería a repetir.

A las puerta de una clínica privada del centro de Valencia, decenas de personas esperan de pie en la calle su turno. "Yo tengo algún leve síntoma y quiero saber si me he contagiado o no para saber si me tengo que aislar y no contagiar a nadie", explica José, uno de los que está a punto de entrar.