Ximo Puig implantará el pasaporte covid antes del puente de la Constitución en la Comunidad Valenciana

Por esta razón, sigue insistiendo en la vacunación como instrumento esencial y ha vuelto a animar al 8% de las personas que todavía no se han inmunizado contra el coronavirus. Además, Puig ha asegurado este lunes que la Comunidad Valenciana está preparada para vacunar a los más pequeños cuando el comité científico así lo acepte.

Con la implantación del pasaporte covid, los no vacunados no podrán acceder a algunos espacios. "Nuestra voluntad es que no haya restricciones y actuar con todos los instrumentos que tenemos", afirma Puig.