Yolanda Díaz insiste: "Quiero que Pedro Sánchez lidere la derogación de la reforma laboral"

Ha defendido que siguen hablando “noche y día” dentro del seno de la coalición para hacer realidad la que es su total convicción y compromiso: "derogar la reforma laboral que tiene que terminar con la precariedad laboral en España”. “Llevamos demasiado tiempo en nuestro país intentando derogarla. Lo más importante y lo único que me importa que acabemos con la precariedad laboral en España como única forma de vida”, explica. Aunque en la mañana del miércoles aún no parece aclarado el “desentendimiento” que hace que no haya luz verde.