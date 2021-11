120 líderes mundiales proponen en Glasgow “ambición climática” para no “cavar nuestra propia tumba”

Cerca de 120 líderes mundiales se reúnen desde este lunes en la ciudad escocesa de Glasgow (Reino Unido) para tratar de frenar los efectos del cambio climático . En la XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU (COP26), que se celebrará hasta el 12 de noviembre, los países participantes buscan concretar compromisos creíbles para cumplir el objetivo de que la temperatura global no suba más de 1,5ºC . Un reto pactado en 2015 en París y confirmado este fin de semana en la cumbre del G20 en Roma (Italia) .

Una idea con la que el presidente de Bolivia, Luis Arce , no comulga. "La solución a la crisis climática no se va a lograr con más capitalismo verde y más mercados globales de carbono; la solución pasa por cambiar el modelo de civilización y avanzar a un modelo alternativo del capitalismo (...) que esté en armonía con la madre Tierra", ha dicho.

A pesar de la gran afluencia de líderes políticos, algunas figuras importantes han decidido no acudir a la COP26 . La ausencia más sonada ha sido la de los presidentes de los gigantes China y Rusia, que ya anunciaron a mediados de octubre que no acudirían. En el caso del presidente ruso, Vladimir Putin , este lunes los portavoces del Kremlim han confirmado su ausencia, señalando que ya expusieron su postura en la reunión del G20 en Roma -por videoconferencia-.

Por su parte, el presidente chino Xi Ping , también participo en el coloquio en suelo italiano a través de videoconferencia. No ha viajado en persona a ninguna de las dos citas debido a la estricta postura de su Gobierno a la hora de abordar la pandemia . De hecho, el político no ha salido de China desde el 18 de enero de 2020, antes del estallido mundial de la covid-19. China es en la actualidad el país más contaminante del mundo.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado este mismo lunes que no asistiría a la conferencia, alegando que se debe a diferencias con la organización en materia de seguridad por parte del país anfitrión, Reino Unido. El mandatario ha señalado que tenía previsto unirse al resto de líderes y ha lamentado que la parte británica no ha informado a Turquía "hasta el último minuto". "Es una cuestión que implica no solo nuestra seguridad sino la reputación de nuestros país", ha aseverado.