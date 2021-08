El aeropuerto de Kabul: a 2,4 km de las embajadas, el destino al que se aferran miles de afganos

Pero no basta con llegar ahí. Miles de afganos están apostados intentando cruzar por uno de los accesos, con el 31 de agosto como fecha límite fijada por los insurgentes para la salida de las tropas estadounidenses.

Los talibanes han anunciado que no permitirán el paso de ciudadanos afganos hacia el aeropuerto por el número de personas que buscan salir. Este lunes, según The Washington Post, su líder se reunió con el director de la CIA, William J. Burns, previsiblemente para conversar sobre la fecha límite, pero de momento no hay detalles.