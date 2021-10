La agonía de Libia diez años después de Gaddafi

Sí, no puede negarse, aquella fue la imagen de la caída de un régimen dictatorial y despótico que duró 42 años y sólo aquel 2011 en que Occidente vio cómo cambiaba el viento perdió el favor de sus antiguos socios. Recordemos que la contribución de las fuerzas de la OTAN a la derrota de las fuerzas armadas libias fue decisiva.

Sin duda que una parte de las heterogéneas sociedades árabes se echó a la calle de manera sincera y valiente demandando dignidad y, con todas las reservas y matices necesarios que exige el término, democracia. Esto es, gobiernos capaces de ser sometidos de alguna forma a la crítica y el escrutinio popular; un poder compartido y no despótico. Pero quienes ello exigían no eran mayoría, como después la urnas demostrarían, léase el caso paradigmático de Egipto, aunque también de Túnez en menor medida, donde los islamistas se impusieron cuando las elecciones fueron realmente libres. Con todo, los ideales y anhelos de las juventudes árabes siguen intactos en la medida en que sus gobiernos no han sido capaces de satisfacer sus demandas.