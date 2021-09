Aziz Akhannouch, el magnate de las gasolineras que presidirá el Gobierno marroquí

No cabía otro guion que la derrota de los islamistas del Partido Justicia y Desarrollo (PJD) y la victoria del liberal Reagrupamiento Nacional de Independientes (RNI) en la triple cita electoral marroquí del 8 de septiembre, reunidas legislativas, regionales y municipales un miércoles para tratar de lograr la mayor participación posible en medio de un panorama muy difícil para la inmensa mayoría de los marroquíes tras año y medio de pandemia. En un país imprevisible en tantas cosas, esta vez los pronósticos –las encuestas electorales están prohibidas- lo clavaron.

La figura de Akhannouch no es, desde luego, la de un debutante en política. El futuro jefe del Gobierno marroquí es el ministro de Agricultura y Pesca ininterrumpidamente desde 2007 –por tanto, en gobiernos tanto presididos por los nacionalistas del Istiqlal como por los islamistas del PJD. Al frente del citado ministerio, Akhannouch impulsó primero, con resultados positivos, el Plan Marruecos Verde, con el que Rabat pretendía modernizar el sector agrícola con objeto de convertir al país en una potencia en el sector, y, posteriormente, el Generation Green.

Independiente en sus primeros años de trayectoria empresarial y política –en 2003 alcanza la presidencia del Consejo de la región Souss-Massa-Draa-, comienza a militar en el RNI a partir de su nombramiento por parte del rey como ministro, se distanciará de la dirección años más tarde para acabar presidiendo la formación liberal-conservadora en 2016 tras suceder al ex ministro de Exteriores Salaheddine Mezouar . Desde entonces combina su actividad empresarial y la cartera de Agricultura y Pesca con la secretaría general de la formación.

Fue en 2016, tras las últimas legislativas y ante la incapacidad del PJD a la hora de formar la coalición gubernamental, cuando la figura del secretario general del RNI comenzó a ganar enteros como líder llamado a cotas mayores. Como explica a NIUS el catedrático emérito de Estudios Árabes e Islámicos de la UAM Bernabé López García, “fue Akhannouch precisamente quien hizo el trabajo más fuerte, forzando a Benkirane [candidato del PJD, ganador de las elecciones legislativas de 2016] a transigir con la Unión Socialista de Fuerzas Populares en el Gobierno, cuando era una línea roja que sabía que aquel no estaba dispuesto a aceptar. Desde aquel momento se veía ya a Akhannouch como el verdadero relevo, una vez fracasado el proyecto del PAM”.

Las restricciones sanitarias impuestas por las autoridades marroquíes para doblegar la pandemia –las cifras oficiales marcaban en agosto sus peores registros- obligaron a limitar los aforos en los actos de campaña, que fue la más virtual de la historia. Y ahí la apuesta financiera de Akhannouch no iba a tener rival. Cuidadas puestas en escena, siempre con una importante presencia juvenil, y elaboradas producciones de calidad audiovisual marcaron la diferencia en la campaña . Una campaña a la americana, con continuas apelaciones a la responsabilidad y a la necesidad de apostar por el talento y el emprendimiento, que lo llevó a recorrerse, a pesar de las restricciones sanitarias, Marruecos de norte a sur, todo ello en un país acostumbrado a ceremoniales políticos más austeros y anodinos.

Y para muestra, un botón: durante toda la campaña el partido mantuvo instalada a la entrada de su sede una carpa en la que se practicaban test rápidos de antígenos. Toda una exhibición de músculo cuando la sociedad marroquí no ha destacado precisamente por el respeto escrupuloso de las medidas sanitarias de manera cotidiana.

A juzgar por los resultados obtenidos el miércoles, Akhannouch acertó al trata de evidenciar el contraste entre la imagen de modernidad del RNI y las formas pedestres del PJD, entre la pobre gestión económica de los islamistas y su historia de éxito empresarial, entre futuro y pasado. Por lo menos acertó, eso sí, entre quienes introdujeron en las urnas las papeletas del RNI (al cierre de este texto no se conocían ni número total de votos populares ni porcentaje de voto). Recordemos, para tener una idea más exacta de la fotografía electoral marroquí, que el censo electoral es voluntario y no universal, y que los más de 17,5 millones de ciudadanos inscritos en él representan en torno al 75% de la población con derecho a voto (siempre según estimaciones porque el Estado no cuenta con censo oficial desde 2014).