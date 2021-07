Cien años de Annual: la batalla (casi perdida) contra el desconocimiento y el olvido

¿ Qué grado de conocimiento se tiene en España y Marruecos del Desastre de Annual transcurrido exactamente un siglo? En general, historiadores y escritores de las dos orillas que dedicaron parte de sus carreras a estudiar las guerras de Marruecos y el Protectorado y, de manera particular, una batalla que costó la vida a más de 10.000 soldados españoles en tierras del Rif entre el 22 de julio y el 9 de agosto de 1921 creen que el conocimiento es escaso , aunque reconocen el notable esfuerzo de ciertas editoriales, universidades y medios de comunicación por rescatar del olvido aquellos hechos.

El diplomático Julio Albi de la Cuesta, uno de los autores que contribuye al citado volumen colectivo, opina a NIUS que no se han conmemorado los hechos “de forma significativa, lo que no deja de ser sorprendente habida cuenta de las profundas repercusiones de muy diversa índole que tuvieron en la Historia de España aquellos aciagos días”. Un convencimiento semejante tiene el escritor Lorenzo Silva. “Salvo honrosas excepciones, lo que se ha hecho no es suficiente para el valor que tiene este acontecimiento en la historia de España”, estima el novelista a NIUS.