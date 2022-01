2021 o el año en que volvieron los golpes de Estado a África

2021 será recordado en África no solo por los efectos de la pandemia, sino porque fue el año en que los golpes de Estado regresaron con fuerza al continente. En el conjunto del año los golpes de Estado se han sucedido en Chad, Mali, Guinea y Sudán. Solo en el África subsahariana han sido cuatro golpes (además de varias tentativas, como las dos registradas en Níger y Sudán) este año y once desde 2012. No en vano, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advertía este otoño de la “epidemia” de golpes de Estado. Los procesos de democratización siguen presentando hondas fragilidades.