Argelia-Marruecos: historia de una vecindad imposible

A juicio de Kebir, “el régimen argelino no se detendrá con esta decisión, sino que tomará otras en los próximos días. Pero yo no creo que Marruecos vaya a caer en la trampa del poder argelino ”, estima Kebir, buen conocedor de las relaciones bilaterales.

Para el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid Rafael Bustos , “este es un paso más que da Argelia en su escalada con Marruecos”. “Suena más duro de lo que realmente es, quiero decir que su impacto es relativo, dado que no son tantos los vuelos que transitan por el espacio aéreo argelino y que la exclusión no afecta a aeronaves matriculadas en otros países que provengan de Marruecos. Hasta donde yo lo entiendo v a dirigido a aviones de la Royal Air Maroc y compañías privadas ”, explica a NIUS el investigador.

“La decisión no ha sido verdaderamente sorprendente en la medida en q ue Argel ya había amenazado con la escalada si Marruecos continuaba con lo que Argelia considera políticas hostiles hacia sus intereses ”, explica, por su parte, a NIUS el politólogo argelino Abdel Ourabah. “Sin embargo, no pueden excluirse otras consideraciones en materia de seguridad que habrían precipitado esta decisión, como el proyecto de producción de ‘drones kamikazes’ israelíes en Marruecos, del que varios medios han dado cuenta. Otra razón estaría vinculada a la apertura de líneas comerciales entre Marruecos e Israel y Argel no aceptaría de ninguna forma aviones en dirección y procedencia de Israel, incluso siendo marroquíes”, precisa el especialista en temas argelinos.

En palabras del representante marroquí ante la ONU, el pueblo bereber cabileño merece la autodeterminación “más que cualquier otro”. “Si se plantea para una entidad quimérica [en alusión al Sáhara Occidental], no se puede rechazar para el pueblo cabileño, uno de los pueblos más antiguos de África, que sufre la más larga ocupación extranjera”, aseguraba el diplomático marroquí en una comunicación dirigida al Movimiento de Países No Alineados. Si Argelia tiene su Cabilia –desconectada del poder central, como dan fe las últimas elecciones, con menos del 1% de participación-, Marruecos tiene su Rif, escenario de revueltas contra el atraso económico entre los años 2016 y 2017.

Lo cierto es que, a pesar del cambio de administración, Estados Unidos no ha alterado su posición respecto a dicho reconocimiento –aunque sus representantes se han expresado con lenguaje ambiguo y contenido- y la alianza entre Rabat y Tel Aviv –en varios ámbitos, incluido el militar- no ha hecho sino consolidarse en estos meses. El refuerzo de las posiciones marroquíes en el conflicto que mantiene con el Frente Polisario por la ex colonia española no gusta nada a Argel, como tampoco la presencia de lo que el pouvoir argelino llama “la entidad sionista” junto a sus mismas fronteras.