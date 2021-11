Café Hafa, cien años de magia y decadencia mirando al Estrecho

No espere el visitante que busque acomodo en alguna de las mesas pegajosas con sillas desparejadas del Hafa encontrar el glamur de los cafés franceses o de la Europa central, ni siquiera el sabor y la elegancia de otros espacios del propio Marruecos como el Maure y la Renaissance de Rabat, el Rick’s de Casablanca o el Grand Café de la Poste marrakechí. Las gradas del café Hafa, a menudo batidas por los vendavales del Estrecho, son un lugar destartalado y descuidado, pero quizás por ello magnético.

Hasta el final de sus días el premio Cervantes de 2014 mantuvo una relación especial con Tánger. No en vano, fue su primer hogar en Marruecos, aunque reconocería el autor barcelonés que el hecho de que en la antigua ciudad internacional sus habitantes se dirigieran a él en castellano –una parte importante de los tangerinos conoce, en mayor o menor medida, la lengua española- le empujó hacia otras latitudes más sureñas. Goytisolo quería aprender la dariya o árabe marroquí –que acabó dominando- y ello le llevó hasta Marrakech, donde se instaló definitivamente en 1996 y hasta su fallecimiento en junio de 2017. Pero nunca dejaría de visitar la ciudad y de sentirla como propia. Además de en el Hafa, era habitual ver al escritor en otro de los establecimientos señeros, el Gran Café de Paris. No en vano, la biblioteca del Instituto Cervantes de Tánger lleva su nombre.

“El Hafa tiene un aire limpio, un cielo abierto que lo inunda todo y un horizonte que se alarga y se acompaña con el ritmo de las olas. Los ratos que he pasado sentada allí, simplemente dejando pasar el tiempo, han sido momentos de conexión, no solo con lo que me rodeaba sino con todo aquello previo a mí. Incluso, poniéndome trascendente, con todo lo que estaría por llegar”, confiesa a NIUS la escritora Rocío Rojas-Marcos. La autora del ensayo Tánger, segunda patria, en el que la investigadora analiza la huella de la ciudad en la literatura e historia española, asegura que el Hafa es “un rincón de esos que solo Tánger tiene, una esquina escorada donde al entrar se abre un mundo completo. Suele hablarse hasta el agotamiento de la magia de algunos lugares, pero la verdad es que el Hafa la tiene y allí sentada mirando al horizonte e intuyendo los días brumosos las costas españolas sientes su fuerza”.