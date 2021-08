Arranca la campaña electoral más virtual en un Marruecos resignado por la pandemia

Lo tendrán que hacer sin mítines concurridos – pues el Gobierno ha restringido a un máximo de 25 personas las concentraciones- y evitando baños de masas en la calle, por lo que será la campaña más virtual que se conozca. Del puerta a puerta y los mercados a las redes sociales; un prometedor desplazamiento que protagonizarán las activas nuevas generaciones de marroquíes urbanos. Una realidad que, sin embargo, no debe hacer olvidar que en Marruecos los mayores de cincuenta años son casi totalmente ajenos al fragor dialéctico en la Red, así como la brecha tecnológica entre ciudad y mundo rural.

“Esta campaña tendrá la particularidad de focalizarse en la Red debido a las restricciones sanitarias, así que no habrá mucha campaña en la calle”, advierte a NIUS el analista político marroquí Ayoub Touati. “Un hecho que puede afectar negativamente de manera particular a los islamistas del Partido Justicia y Desarrollo, que se beneficiaban de la fórmula tradicional de movilización en la calle”, explica el antiguo responsable e impulsor de la ONG Simsim-Participation Citoyenne, nacida para impulsar la participación de la sociedad en los asuntos públicos –incluida la actividad parlamentaria- en Marruecos.

Si no fuera porque nos lo recuerdan los periódicos y agencias de noticias , pocos indicios nos daría la calle de que la triple campaña electoral ha comenzado. Ni rastro de los carteles electorales en las principales arterias de Rabat, por ejemplo. Aunque en un principio el Gobierno había prohibido la propaganda electoral en papel para limitar la transmisión del virus, ha acabado aceptándola como mal meno r. Una paradoja marroquí –como tantas otras-: una medida dura, casi exagerada, la de prescindir del papel mientras la tela o el papel de las mascarillas apenas sirven a la mayoría de ciudadanos para cubrirse el mentón como si de un adorno se tratase.

Año y medio de pandemia han hecho verdadera mella en la macro y microeconomía marroquí. Entre el 30% y el 40% de la economía marroquí –y hasta la mitad de la fuerza laboral del país- se desempeña en el sector informal, por lo que una parte importante de la población, al quedar fuera del sistema de protección social, ha sido duramente golpeada por la pandemia. “La gente está más preocupada por el tema económico que por las elecciones”, admite a NIUS Said Kirhlani, profesor visitante de la Universidad Rey Juan Carlos especializado en procesos electorales y políticos en Marruecos.

“Los marroquíes están cansados de la pandemia; muchos no pueden permitirse cumplir con todas las restricciones porque antes tienen que buscar en la calle los medios para poder sacar adelante a sus familias; aquí las ayudas del Estado son insuficientes”, confía a NIUS el propietario, de nacionalidad canadiense y raíces en el Golfo, de un restaurante de cocina de Oriente Medio en el centro de Rabat. “Nosotros los hosteleros lo estamos pasando especialmente mal con estos horarios”, asegura.

Previsiblemente, el actual ambiente general augura una participación electoral baja. No parece que la elección de un miércoles como fecha de la triple cita con las urnas vaya a favorecer la movilización del electorado. En 2016 la tasa de participación fue del 42,3% y del 45,4% en 2011, en medio de la efervescencia de las Primaveras Árabes.

Las restricciones de movilidad y las mencionadas limitaciones de las concentraciones tendrán una especial incidencia en las zonas rurales, donde el electorado está más acostumbrado al contacto humano con sus candidatos y la campaña –menor penetración de Internet y uso de las redes- no será tan virtual y digital como en las ciudades. “En las grandes ciudades la actividad de los candidatos en la calle no es ya tan importante, pero en el mundo rural es fundamental”, subraya el doctor en Estudios Árabes e Islámicos por la UAM Said Kirhlani.