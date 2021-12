La catedral de Rabat, símbolo de la Iglesia en el Magreb, cumple cien años

“Nuestra iglesia es insignificante, porque es minúscula, pequeña, diminuta, pero es significativa. Porque tenemos un mensaje que comunicar, algo que decir a este país y al mundo entero. Algunos me dicen: 'En Marruecos no se puede evangelizar'. Y yo doy un puñetazo sobre la mesa y digo: '¿Cómo que no? Si no se pudiese, no estaríamos aquí”, afirmaba recientemente el cardenal López Romero a la agencia EFE.