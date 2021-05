Claves para una (enorme) crisis política más que anunciada entre Marruecos y España

"Mensajes públicos contradictorios"

Por si quedaban dudas, e l ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, avisaba de lo inevitable para quien quisiera oír –y no era la primera vez que se expresaba en términos similares- el pasado 2 de mayo: Marruecos no quiere ser el “gendarme” de la UE en cuestiones migratorias.

En el inicio de una oleada masiva

La contundencia de la diplomacia marroquí contrasta, no obstante, con el silencio estruendoso de las últimas horas. No ha habido declaración oficial alguna desde Rabat. Otra forma de manifestar el desacuerdo. La crisis es aguda. “Creo que la tensión diplomática irá a más. Mientras España no haya aclarado su posición con respecto al Sáhara y dé muestras de que contempla dar un nuevo impulso al proceso político liderado por la ONU, no veo luz al final del túnel”, zanja Bennis.