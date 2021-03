Crece el temor a que la operación para liberar el Ever Given en el Canal de Suez dure semanas

Los trabajos para desbloquear el Canal de Suez y reflotar el Ever Given continúan por tercer día consecutivo después de que el portacontenedores de bandera panameña quedara encallado el pasado martes, a medida que crece el temor a que la operación pueda llevar semanas. Varios equipos de rescate de Países Bajos y Japón han sido contratados para diseñar un plan que permita reflotar el enorme carguero que bloquea el Canal de Suez, según informó el jueves la empresa que opera el buque. No descartan, incluso, retirar los contenedores para aligerar el peso.