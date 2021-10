Crisis Rabat-Moscú: ¿un nuevo frente abierto para Marruecos?

¿Por qué ahora esta crisis? El aparente desencuentro entre Rabat y Moscú, como los que Marruecos mantiene aún con España o Alemania –dejando al margen el divorcio con Argelia- no se explica sin un hecho: el reconocimiento en diciembre de 2020 por parte de la Administración estadounidense de la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española . Un reconocimiento que llegó vinculado al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel.

La creación de un eje Rabat-Washington-Tel Aviv en la región, que explica en parte el envalentonamiento de la política exterior marroquí a lo largo de los últimos meses, no gusta nada a Argelia. Moscú, socio tradicional de Argel –alianza forjada en tiempos de la guerra fría-, vende más armas a la República magrebí que a todo el resto de África (las compras más recientes alcanzan los 15.000 millones de dólares, según el digital The Arab Weekly). El suministro de armas rusas a Argelia en un momento como el actual, con los ánimos a flor de piel en Argel, no es tampoco del agrado para Marruecos.