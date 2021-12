Desconcierto (y ‘déjà vu’) entre los españoles varados en Marruecos

Hasta pasadas las tres de la tarde de este martes 30 de noviembre la Embajada de España en Marruecos no había ofrecido desde la mañana del lunes otra información a los ciudadanos españoles que la recomendación de ponerse en contacto con su compañía aérea “para reprogramar su viaje de vuelta”. Algo que ya se sabía imposible porque Marruecos había decretado el domingo el cierre de su espacio aéreo no solo a las llegadas sino también a las salidas, a pesar de la confusión de la primera comunicación oficial. Finalmente, en un tuit publicado al filo de las tres de la tarde de hoy la Embajada española anunciaba que Iberia fletará varios vuelos en las próximas fechas para tratar de sacar a los españoles atrapados en Marruecos. En concreto, los días 2, 4, 7, 9 y 11 de diciembre.

“Esto es un caos. Estuvimos esta mañana a primera hora de la mañana en el Consulado de España unas cien personas y el personal no sabía nada ni nos estaba esperando, y tampoco podíamos comunicarnos con ellos en español. Nos han grabado en vídeo para enviar las imágenes a otros consulados; estaban alucinando. El cónsul no estaba. Nos hemos apuntado en una lista con nuestros pasaportes pero no sabemos si servirá de algo. Llamamos una y otra vez a Iberia pero no nos responden al teléfono”, explica a NIUS Laura Cremades, una joven española atrapada en Marrakech junto a varios amigos.