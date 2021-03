Egipto calcula que tendrá que dragar unos 20.000 metros cúbicos de arena para liberar el buque del canal de Suez

La Autoridad del Canal de Suez calcula que tendrán que dragar entre 15.000 y 20.000 metros cúbicos de arena para desencallar el carguero Ever Given y poder restaurar el tráfico en esta vía marítima . Es la cantidad necesaria, según las autoridades egipcias para lograr alcanzar una profundidad de entre doce y 16 metros que permita reflotar el buque, que quedó encallado el martes, según un comunicado publicado por el organismo a través de su página web.

Trabajos para liberar el buque

La empresa japonesa Shoei Kisen Kaisha, propietaria del Ever Given, ha resaltado que desencallar el barco está siendo "extremadamente difícil", según la cadena de televisión británica BBC. El bloqueo del canal de Suez por el Ever Given --fletado por la compañía taiwanesa Evergreen Line y uno de los mayores buques de transporte de contenedores del mundo-- provocó el miércoles un fuerte repunte de más del tres por ciento en los precios del barril de petróleo al haberse interrumpido la circulación de barcos en ambos sentidos.