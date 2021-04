Españoles en Marruecos: “El Gobierno español nos ha dejado solos”

Quejas por la imprevisión y falta de información

A esa hora de la tarde en el Consulado español saltaba el contestador automático”, explica por vía telefónica la oftalmóloga madrileña. Tanto ella como su marido tienen plaza para el vuelo de Iberia que este domingo partirá de la mayor urbe de Marruecos. “Tenemos unos representantes que deberían haber gestionado de mejor manera la situación, informando en redes sociales de cada paso, y no haber tardado tanto en tomar medidas, porque no nos lo merecemos”, zanja Pérez.

“La Embajada no nos está coordinando adecuadamente”, critica Mónica Villanueva, informática burgalesa atrapada también en Marrakech. “Nos nos ha llamado nadie de la Embajada o de los Consulados de España”, admite a NIUS. “Estoy inscrita en las listas de los dos ferris y no sé por ahora nada de ellos; de Iberia sí me han confirmado que no hay plazas”, explica. La joven llegó a la ciudad ocre el pasado día 25 y aguarda junto a su pareja marroquí cuándo podrá tomar un avión o un barco para regresar a España, donde tiene pronto que someterse a pruebas médicas.