100.000 niños están en riesgo de morir desnutridos en la región etíope de Tigray el próximo año, según UNICEF

Por ello, Mercado ha hablado de "una confluencia de circunstancias que ponen las vidas de los niños en grave riesgo". "En muchos lugares no había suministros de los alimentos terapéuticos necesarios para tratar la desnutrición aguda grave. No había antibióticos. Las instalaciones sanitarias no tenían electricidad. Además, los niños llevan meses sin recibir vacunas", ha destacado.