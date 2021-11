El atleta Haile Gebrselassie, dispuesto a combatir con el ejército de Etiopía para hacer frente al TPLF

El atleta, un héroe en el país por sus dos medallas de oro en las pruebas de 10.000 metros de los Juegos Olímpicos de Atlanta y Sídney, en 1996 y 2000, siete medallas (incluidos cuatro oros) en Mundiales, ha incidido en que los etíopes "no deben permitir" que el país siga los pasos de Siria o Libia .

Estoy preparado para servir a mi país allá donde me necesite

"Los etíopes no debemos permitir que esto pase en nuestro país. En este sentido, estoy preparado para servir a mi país allá donde me necesite", ha señalado. "Las potencias occidentales han intervenido en los asuntos internos de Etiopía, lo que afectará a casi todos los africanos y al resto de la población de raza negra. No entiendo por qué necesitan esta intervención poco razonable", ha agregado.