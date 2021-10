La ‘guerra de las visas’ solivianta los ánimos en el Magreb

Todo comenzó con la decisión de las autoridades francesas el pasado 28 de septiembre de reducir a partir del año que viene el número de visas a los ciudadanos de sus ex colonias en África septentrional, Marruecos, Argelia y Túnez, que quieran visitar el Hexágono. En el caso de los marroquíes y argelinos, la rebaja será nada menos que del 50%. En el del más pequeño de los tres países del Magreb, Túnez, de un tercio. La razón: a juicio de las autoridades galas, ninguno de los tres países colabora lo suficiente con París cuando se trata de repatriar a sus ciudadanos llegados a Francia de manera ilegal. “Una medida drástica, inédita, pero necesaria”, afirmó el portavoz del Gobierno francés Gabriel Attal.

La respuesta contundente de París con sus tres socios encontró reacción verbal de los Estados magrebíes, como tampoco era de extrañar. Desde Túnez, por boca del presidente Kais Saied apenas “se lamentó” la medida, aunque según una nota de la Presidencia tunecina, según el propio Macron, “le decisión podría ser revisada” . Desde Marruecos, su canciller Nasser Bourita rechazó la “injustificada decisión ” y se recordó que en lo que va de año Marruecos ha emitido 400 salvoconductos consulares en beneficio de personas en situación irregular. Para el ministro de Exteriores marroquí, la medida afectará fundamentalmente a enfermos y altos cuadros de la administración. Argelia fue más lejos y convocó al Ministerio de Exteriores al embajador francés en Argel . Argelia y Marruecos, quién los vio y quién los ve, en el mismo barco, aunque ello no haya significado por el momento aproximación alguna.

“La crisis de las visas se produce en el contexto particular de la campaña electoral por las presidenciales francesas y su timing no es inocente. La apuesta de Macron es atraerse a una parte del electorado de extrema derecha. Argelia ha respondido y aclarado su posición en relación a la repatriación de sus nacionales, que se rige por un acuerdo bilateral que Francia no ha respetado de manera estricta”, opina a NIUS el politólogo argelino Adel Ourabah. “Recordemos que este tipo de acuerdos existen entre Alemania y España también, y se tradujeron en la repatriación de cientos de nacionales argelinos desde estos dos países en 2018 y 2010”, zanja.