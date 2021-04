La humildad y el valor del reportero David Beriain

Nos quedamos ‘colgados’. Solos en un modesto hotel hasta entonces lleno de periodistas occidentales. Fue por la noche cuando descubrimos que no éramos los únicos. Había otro español que no había llegado al autobús a tiempo. Era navarro, se llamaba David Beriain y trabajaba como enviado especial de La Voz de Galicia .

Antes del comienzo de la guerra, nos volvimos a encontrar en el atareado puesto fronterizo de Nisibis/Qamishli entre Turquía y Siria. Le acababan de rechazar en la frontera por la que nosotros conseguiríamos entrar unos días después a Siria y de Siria a Irak. Me viene ahora su imagen en aquel paisaje pedregoso. Iba solo, con la mochila a cuestas, sin la cobertura que da ir con los compañeros -Miguel Marichalar y Diego Herrero- y los medios de un equipo de televisión. Pensé que desistiría, pero no fue así.

El control del ejército turco en el Kurdistán era cosa seria. Todos sospechábamos que nuestros traductores kurdos jugaban un doble juego o eran directamente espías de los militares para controlar los movimientos de los periodistas en una zona tan sensible. ¿No temía que le vendieran, que le dejaran tirado? “No me quedaba otra, me la tenía que jugar”, fue su respuesta.