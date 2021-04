Todas las incógnitas que todavía rodean al accidente del buque 'Ever Given' en el canal de Suez

¿Cómo encalló el Ever Given en el canal de Suez? ¿Por qué fue el único buque que no logró mantener el rumbo? ¿Se debió a un error humano? ¿Quién es el responsable o responsables del accidente? Muchas preguntas todavía sin respuesta. La Autoridad del Canal de Suez y la Organización Marítima Internacional ya han comenzado a dilucidar las causas del accidente del portacontenedores, que desde 2018 opera bajo bandera panameña y que ha tenido en vilo, durante casi una semana, a medio mundo.

El capitán del Ever Given, operado por la empresa taiwanesa Evergreen Marine Corporation aunque la propietaria es una japonesa, se ha comprometido a ayudar en la investigación. Además, los peritos estuvieron a bordo del buque antes de que emprendiera de nuevo rumbo a su destino: el puerto holandés de Róterdam. El presidente de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie , sugirió que las condiciones climáticas y un error humano podrían haber influido en que el buque quedará atascado el pasado 23 de marzo. Pero, ¿ qué pudo suceder?

Corte de energía a bordo

Fuertes vientos y tormenta de arena

Exceso de velocidad

Reclamaciones por los retrasos

Y los afectados, ¿a quién pueden reclamar? Según Lloyd's of London (el mercado de seguros especializado, líder a nivel mundial) las aseguradoras marítimas se están preparando para una avalancha masiva de reclamaciones, en las que los detalles de quién o qué tuvo la culpa tienen implicaciones inmensamente costosas. Una "gran pérdida" de unos 100 millones de dólares o más, según su presidente. De momento, el propietario japonés del Ever Given dijo que no había recibido ninguna reclamación o demanda por el bloqueo.