Lecciones afganas para el Sahel

La reciente eliminación en Mali del líder del Estado Islámico en el Gran Sáhara con un dron teledirigido por las fuerzas francesas ha servido, entre otras cosas, para recordar que en la batalla mundial contra el terrorismo yihadista no solo ha de preocupar Afganistán , pues la situación es cada vez más grave en las arenas del desierto saheliano, que están, además, mucho más cerca de Europa que las escarpadas montañas que vuelven a controlar los talibanes. Además, las similitudes entre los dos escenarios obligan a trazar similitudes y a anticiparse a los riesgos.

La victoria de los fundamentalistas en Afganistán frente a las fuerzas occidentales está sirviendo ya de indudable estímulo para los yihadistas en tierras africanas . La mejor manera de animar a la tropa. No en vano, los socios de Al Qaeda en el Sahel y en el Magreb (el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes y Al Qaeda en el Magreb Islámico) felicitaron a los talibanes en un comunicado conjunto asegurando que la yihad es “la única vía para sacar de la humillación a la comunidad musulmana” y “pasar de la dependencia al liderazgo y avance”. Los servicios de Inteligencia españoles prevén el aumento de la propaganda favorable a los talibanes por parte de grupos vinculados a Al Qaeda.

El pasado día 15 de septiembre el presidente francés Emmanuel Macron se felicitaba por la muerte del número uno del Estado Islámico en el Gran Sáhara Adnan Abou Walid al Sahrawi –que se había registrado un mes antes, a mediados de agosto- a través de un tuit. “Se trata de un nuevo éxito mayor en el combate que libramos contra los grupos terroristas en el Sahel”. Además, en otro mensaje, tras homenajear a los “héroes” caídos de su país, el jefe de Estado galo aseveraba que “el sacrificio no es en vano”. “Con nuestros socios africanos, europeos y estadounidenses proseguiremos este combate”, avisaba.

Lo cierto es que, a pesar del aparentemente aún firme compromiso de Macron con la región, Francia ha reducido ya su presencia en Mali . De los 5.100 soldados llegados merced a la conocida como operación Barkhane al país africano, en menos de año y medio serán la mitad. Macron lo ha advertido, por otra parte: “Francia no tiene la vocación, mucho menos la voluntad, de quedarse para siempre en el Sahel”. Recordemos que Mali está gobernado por una junta militar tras producirse dos golpes de Estado en menos de un año.

El golpe contra el liderazgo de la organización terrorista –en dos años la cúpula de Daesh ha sido eliminada- no oculta, en fin, el preocupante futuro que aguarda a la región saheliana, con Estados fallidos incapaces de defender sus territorios, debilitados por las divisiones étnicas internas y fracasados en sus tentativas de ponerse de acuerdo, y con una comunidad internacional que sigue sin tomarse en serio la amenaza de seguridad. En resumen, desde Mauritana al Chad pasando por Mali, Burkina Faso y Níger, grupos terroristas afines al Estado Islámico y Al Qaeda se expanden –y pelean por la hegemonía- a costa de los Estados de la región y la población civil.