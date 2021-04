Malestar social creciente en Marruecos en el comienzo del Ramadán

Golpe al sector hostelero y turístico

“No hago nada con mil dírhams, estoy completamente en desacuerdo con lo que el Gobierno está haciendo con nosotros. No puede ser que los ministros cobren lo que cobran y a nosotros nos quieran contentar con esto. Nos obligan a estar cerrados por la tarde, después de la ruptura del ayuno, para que no se cree un agravio con las mezquitas, que van a estar cerradas durante el Ramadán”, explica a NIUS un camarero de un café del centro de Rabat.

No solo los camareros, limpiadores o cocineros se han visto afectados por las medidas adoptadas para combatir la propagación del Covid-19. Laila Bouzar trabaja como freelancer desde la capital marroquí en el diseño de cartas de visita, menús y cartelería para empresarios de la restauración. La crisis del sector le ha golpeado directamente. “He perdido muchos clientes que se vieron obligados a cerrar durante el confinamiento y con los que no perdí tuve el problema de que no me pagaban. Cuando son clientes habituales te ves obligada a seguir trabajando con ellos para no perderlos del todo. Por suerte a finales del año pasado la situación empezó a mejorar y pude respirar. Volvemos a pasar problemas ahora pero no como los que vivimos los meses del confinamiento”, relata a NIUS la empresaria.