Marrakech, un año entre la tristeza y la intimidad

Desolación en Yamaa El Fna

Un año bajo mínimos

“Ingresos y ayudas irrisorios, hemos subsistido gracias a nuestros ahorros. Decidimos no pedir un crédito a 0% de interés que las autoridades marroquíes nos ofrecían. A corto plazo no veo que la situación vaya a mejorar demasiado”, confiesa dando cuenta de un año dramático y unas perspectivas poco halagüeñas.

“Y yo, ante la posibilidad de que antes de hacer el viaje de vuelta, nuestros clientes puedan dar positivo y no poder embarcar, con la obligación de la cuarentena en Marruecos, la verdad es que no he animado demasiado a los españoles a que vinieran. Además, siempre digo que me enamoré de Marruecos pero no de su sistema sanitario”, confiesa Núñez.