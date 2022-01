Marruecos-Alemania, una reconciliación que muestra el camino a España

Pocas dudas hay de que la nueva administración alemana está más que dispuesta a pasar página cuanto antes de la crisis que Rabat y Berlín mantuvieron durante gran parte del año pasado. En el fondo del conflicto -aunque no el único punto de fricción- se sitúa la posición germana en el problema del Sáhara Occidental en el marco del nuevo escenario abierto a raíz de la declaración d el ex presidente estadounidense Donald Trump en la que reconocía la soberanía marroquí sobre la que fuera colonia española hasta 1975.

También fue modificado el texto de la web del Ministerio alemán de Exteriores dedicado a Marruecos en la cuenta atrás para el nuevo Gobierno germano. “Marruecos es un socio esencial de la UE y Alemania en el norte de África que juega un papel importante para la estabilidad y el desarrollo sostenible de la región”. El texto saluda además la propuesta marroquí para la regionalización avanzada: “con su plan de autonomía de 2007, Marruecos ha hecho una importante contribución para un acuerdo”. No obstante, no se manifiesta ninguna modificación esencial al respecto de la cuestión del Sáhara Occidental, pues en la página de Exteriores dedicada a Marruecos se avisa de que “la posición de Alemania no ha cambiado desde hace décadas”.