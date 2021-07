Marruecos mete a España y Francia en la lista de países de “alto riesgo” por coronavirus

Las nuevas medidas restrictivas afecta fundamentalmente a matrimonios jóvenes sin vacunar, pues tendrían que aguardar la cuarentena al llegar a Marruecos separados del resto de los integrantes de sus familias. En un principio se temía que los jóvenes mayores de 11 años no vacunados tendrían que hacer asimismo cuarentenas, pero las autoridades aéreas marroquíes ya han precisado esta misma tarde que los menores acompañados de padres vacunados procedentes de países de la lista B –como España o Francia- no tendrán que someterse a la citada medida.

“No me lo creo. Tengo billete el 11 de agosto y no puedo imaginarme meterme con mis hijos en cuarentena durante diez días en un hotel donde al parecer habrá clientes normales teniendo encima nosotros nuestro propio hotel. Es absurdo. No voy a viajar a Marruecos hasta que no vuelvan a poner a España en la lista A”, lamenta a NIUS la también española Violeta Caldrés, propietaria junto a su marido marroquí del riad–una casa de huéspedes tradicional- Dar Arsama en la medina de Fez, y residente en Canarias desde que la pandemia le obligara a cerrar prácticamente el negocio.