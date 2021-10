Marruecos: Gobierno inédito, experimentos con té a la menta

En un sistema de monarquía ejecutiva como el marroquí, el soberano no es un mero representante del Estado para ocasiones solemnes como ocurre en el caso español, pues el rey tiene la última palabra sobre todas las decisiones de calado. El monarca decide presidiendo el Consejo de Ministros y decide asistido por los consejeros reales. Para empezar, en el gobierno que se conocerá en breve, el monarca alauita se reserva la elección directa de los llamados ministerios de soberanía -interior, exteriores, defensa, asuntos religiosos- cuyos titulares no tienen por qué proceder de ninguna de las tres formaciones de la nueva coalición gubernamental. Una realidad que el lector no familiarizado con la realidad institucional marroquí ha de tener en cuenta para comprender que el poder del Gobierno es limitado.