¿Por qué Marruecos guarda silencio en el retorno de sus menores desde Ceuta?

Silencio. Una semana después de que comenzaran las expulsiones -suspendidas hasta que el juez de lo Contencioso de Ceuta se pronuncie- de los menores no acompañados que seguían atrapados en la ciudad autónoma desde la avalancha del pasado mes de mayo – más de 700 siguen acogidos en distintos centros ceutíes, aunque no son los únicos en la localidad-, ninguna administración marroquí se ha manifestado sobre la decisión acordada entre Rabat y Madrid. Un hito que anticipó la vuelta a la normalidad entre los dos países, sellada por el discurso de Mohamed VI este viernes con motivo del 68º aniversario de la Revolución del Rey y del Pueblo.

Salvo sorpresa, Marruecos no abordará la cuestión de los menores en las próximas fechas. Recordemos que las autoridades del país vecino evitaron referirse directamente a la crisis migratoria de los días 17 y 18 de mayo pasados, cuando más de 10.000 personas –datos de las autoridades locales, porque el Ministerio del Interior español no ha proporcionado aún cifras oficiales- lograron acceder en menos de 72 horas a la ciudad autónoma a través de los pasos del Tarajal –sobre todo- y de Benzú gracias a las facilidades concedidas por las fuerzas del orden marroquíes.

Rabat sabía que una alocución de un miembro del Gobierno marroquí refiriéndose a las devoluciones supondría elogiar públicamente la cooperación con Madrid en la materia, y h asta ahora parece que desde Marruecos no se ha pretendido dar ese mensaje. Al menos hasta que un eventual encuentro entre los titulares de Exteriores no selle la reconciliación.

Como no es difícil de comprender, la cuestión del retorno de los menores no acompañados no es un tema especialmente agradable para las autoridades marroquíes. Son conscientes de que una parte de la juventud del país, sobre todo en las provincias del norte, quiere salir de Marruecos a toda costa. Y de que la mayoría de los chicos que han sido devueltos a sus familias en las últimas fechas lo han hecho contra su voluntad. El desempleo y la falta de oportunidades y alicientes son un lastre para los jóvenes marroquíes, especialmente en las provincias del norte del país. Un problema profundo que para el que no hay soluciones mágicas.