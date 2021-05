Marruecos-Israel, cinco meses de flamante asociación

Un punto de partida que convierte en única la relación entre Marruecos e Israel, a pesar del divorcio oficial durante dos décadas, que explica en gran parte que el sentimiento antijudío y antiisraelí son generalizados en la sociedad marroquí. Aunque de manera informal, las relaciones en materia de seguridad, económica y cultural no cesaron nunca, desde el pasado mes de diciembre Rabat y Tel Aviv estrenan nueva relación . A pesar de que el muñidor del acuerdo fue el ex presidente estadounidense Donald Trump –en una jugada a tres bandas que incluía el reconocimiento por parte de la Administración saliente de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental-, el eje israelo-marroquí llegó para quedarse.

Estrechando relaciones empresariales

Por otra parte, los medios marroquíes no obviaron que la tecnología israelí ayudó al Ejército marroquí a abatir, el pasado día 6 de abril, al líder de la Gendarmería del Frente Polisario en el noreste de la antigua colonia española. Uno de los tres drones no armados Harfang de diseño israelí que Marruecos adquirió a comienzos de 2020 ayudó al caza de la Real Fuerza Aérea marroquí que golpeó las posiciones de Eddah Lbendir.

Normalización

Lo cierto es que la noticia del restablecimiento de relaciones entre Marruecos e Israel llegó el 10 de diciembre de 2020 de manera sorpresiva: no hubo declaración formal alguna por parte de las autoridades magrebíes, sino el anuncio por parte de Donald Trump de que Rabat y Tel Aviv “aceptaban normalizar completamente sus relaciones diplomáticas”. Transcurridos doce días, el 22 de diciembre el acuerdo se escenificaba con la firma de una declaración conjunta tripartita en presencia del rey Mohamed VI en Rabat. Las autoridades marroquíes son conscientes de que el Estado de Israel no despierta especiales simpatías entre una opinión pública solidaria con la causa palestina. Por ahora no habrá embajada israelí en Marruecos ni viceversa, pero sí hay ya representación diplomática marroquí en Tel Aviv e israelí en Rabat.