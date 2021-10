Marruecos y la pandemia: medidas draconianas para contener contagios

Además, este miércoles el ministro de Sanidad del nuevo Gobierno de Marruecos, Khalid Ait Taleb, aseguraba que el pase de vacunación quedará “obsoleto” si el portador del mismo no ha recibido la tercera dosis transcurridos seis meses desde la segunda. El titular de Salud no descarta una nueva ola e insta a la población a seguir vacunándose.

“El pase de vacunación incita con fuerza a las personas que no están vacunadas a hacerlo”, afirma a NIUS el doctor Tayeb Hamdi, incansable desde que comenzara la crisis en su batalla por advertir desde los medios de la seriedad de la pandemia a una población no siempre convencida . “Quienes tienen dudas aún de vacunarse son rehenes de una minoría antivacuna”, lamenta.

“Mis padres, que tienen más de 70 años, no están vacunados y no tienen intención de hacerlo. Hoy jueves les tocaba ir al notario para un tema importante de una propiedad y no sé cómo vamos a hacerlo si le pidieran el pase de vacunación, tendremos que ir nosotros por ellos, pero no podremos firmar. Pero dudo de que vaya a ocurrir. Creo que si se ponen muy estrictos en algunos lugares se estará animando al soborno”, explica a NIUS Meriem Chahbi, una profesora de español residente en la capital marroquí. Una picaresca que ha estado presente en toda la pandemia: cuando la mascarilla era obligatoria bastaba que los ciudadanos la llevaran a la altura del cuello para evitar que las fuerzas del orden les llamaran la atención.