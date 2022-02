Marruecos, un país volcado para salvar a Ryan

El pequeño, de cinco años, cayó al pozo, seco pues estaba siendo reparado por su padre -pero no había sido tapado ni sellado-, mientras jugueteaba por los alrededores de la casa en la que vive con su familia en compañía de su progenitor. “Es mi pozo, yo estaba arreglándolo. Ryan estaba a mi lado y en un momento dado se cayó. No me di cuenta. Alertamos a las autoridades y todos los vecinos se acercaron para ayudarnos. Todo el mundo está haciendo lo máximo para que salga con vida y podamos tenerlo en nuestros brazos. Pero no puedo ocultar que tanto su madre como yo estamos abatidos y muy inquietos”, aseguraba el padre del menor al digital marroquí Le360 este miércoles.