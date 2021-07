Marruecos se plantea cerrar definitivamente las fronteras con Ceuta y Melilla

La estrategia de asfixia de las dos ciudades autónomas por parte de Marruecos es muy anterior a la pandemia. En agosto de 2018 las autoridades marroquíes acabaron con la aduana de Melilla y en octubre de 2019 hicieron lo propio con la de Ceuta. Rabat da por liquidado el contrabando. Las escenas del porteo en la frontera no volverán a producirse.

Con lo que no contaban las autoridades marroquíes era con el impacto económico de la pandemia, que ha sido especialmente fuerte en el norte del país. Se unen la caída del turismo, el descenso general de la actividad económica, el fin del contrabando y la imposibilidad para varios miles de marroquíes de entrar a diario en Ceuta y Melilla para trabajar. La avalancha de jóvenes que el pasado mes de mayo trató de acceder a la ciudad de Ceuta desde Marruecos –hasta 10.000 personas lo lograron entre los días 17 y 18-, muchos de ellos procedentes de las provincias septentrionales, da una idea de la falta de oportunidades que perciben las nuevas generaciones de marroquíes del norte.