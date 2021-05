El Marruecos oficial rompe su silencio: hay crisis para rato

El Marruecos oficial ha roto, poco a poco, su silencio en las últimas hora s después de cuatro largos días de crisis migratoria. En síntesis, un mismo mensaje: la crisis entre Rabat y Madrid va para largo. Ha sido el director de la agencia estatal de noticias MAP, Khalil Hachimi Idrissi, quien, a través de una tribuna publicada este miércoles , con mayor detalle ha abordado la cuestión: “ Las consecuencias de esta gran crisis política y diplomática serán sin duda múltiples y calamitosas. No solo cancelarán efectivamente 15 años de progreso, para, juntos, construir una asociación bilateral sólida , sino que también abrirán la caja de Pandora con todos sus viejos demonios, viejas amarguras y viejos resentimientos”.

Esta tarde el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita , realizaba sus primeras manifestaciones sobre la crisis, también a la agencia MAP: “Madrid debe comprender que el Marruecos de hoy no es el de ayer; ciertos medios en España deben actualizar su visión sobre Marruecos” . Y tenía un mensaje para los medios de comunicación del vecino del norte: “La hostilidad mediática española respecto a Marruecos a partir de fake news no puede ocultar el verdadero origen de la crisis , que es la acogida por parte de Madrid bajo una falsa identidad del jefe de las milicias separatistas del Polisario”, zanjaba el jefe de la diplomacia marroquí.

“ Parece que las autoridades españolas se resisten a admitir que dicha decisión no fue sino el colofón de una serie de decisiones españoles hostiles que no reflejan el espíritu de confianza, entendimiento y respeto mutuo que ha imperado en las relaciones con Marruecos durante la mayor parte de las últimas cinco décadas. Los españoles deberían admitir que han metido la pata al tomar la decisión desafortunada de acoger a Ghali a espaldas de Marruecos. N o es aceptable un comportamiento así de un socio”, explica a NIUS el consejero diplomático y experto en relaciones bilaterales Samir Bennis.

Cóctel explosivo en el norte de Marruecos

La situación social en el norte de Marruecos, tradicionalmente la región más deprimida del país, es grave, en particular las provincias de Tetuán –donde se sitúa Castillejos como último eslabón de una cadena de municipios que culmina junto a la raya con Ceuta- y Nador, limítrofe con Melilla. El cierre en marzo de 2020 de sendas fronteras liquidó definitivamente el contrabando y, con ello, el modus vivendi de varios millares de familias que hoy por hoy no han encontrado recambio para poder salir adelante. Marruecos proyecta nuevas infraestructuras comerciales, industriales y turísticas para estas zonas, pero la depresión económica derivada de la pandemia ha supuesto un frenazo en su desarrollo. Con todo, hasta Castillejos, municipio de 80.000 habitantes contiguo a la frontera de Melilla , han llegado jóvenes –e n su mayoría varones de menos de 20 años- procedentes de todos los rincones de Marruecos, al igual que de países africanos como Senegal, Camerún o Costa de Marfil.

“La situación del norte de Marruecos es muy grave, no hay trabajo. Y ahora la gente de esta parte del país, lo he comprobado estos días, está muy triste. Todos los jóvenes quieren entrar en Ceuta, no por Ceuta, sino para entrar en Europa. Ceuta es como un hotel donde recuperar fuerzas antes de cruzar la otra frontera”, resume a NIUS Omar, un joven empleado en una tienda de ultramarinos en Castillejos.