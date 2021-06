Marruecos sigue esperando un “gesto” del otro lado del Estrecho

La crisis Rabat-Madrid toca fondo. Nuevo cruce de mensajes entre las dos administraciones –con dos comunicados del Ministerio de Exteriores marroquí y declaraciones del presidente Sánchez y dos de sus ministros en unas pocas horas- dos semanas después de la avalancha de llegadas a Ceuta. Declaración este martes ante el juez del líder del Frente Polisario. El juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional aseguraba que “no hay indicio de delito ninguno contra el líder del Frente Polisario Brahim Ghali , así que podrá dejar España cuando se recupere”. El magistrado no le impone medidas cautelares.

Aparentemente la situación no tiene visos de cambio y está cada vez más empantanada. O no: la portavoz del Gobierno de España, María Jesús Montero, ha hablado este mediodía de la entrada en acción de la “alta diplomacia” para comenzar a arreglar las cosas. Marruecos, lo pudimos leer entre líneas en la primera de las dos notas emitidas por su Ministerio de Exteriores ayer, quiere “gestos” de España como los que ellos –y así lo recordaron en el comunicado de ayer- tuvieron con sus vecinos del norte en importantes momentos de la historia reciente.

Marruecos anuncia el regreso de los menas

Al cierre de este texto, las autoridades marroquíes no se habían pronunciado sobre la decisión del juez respecto al líder de la organización independentista saharaui, aunque parece que no tardarán demasiado en hacerlo. Citado por el digital Medias 24, el presidente del Club de abogados de Marruecos, Mourad Elajoutti, calificaba el proceso contra Ghali “de auténtica mascarada”.

Sí ha habido, en cambio, una comunicación conjunta de los Ministerios de Exteriores e Interior marroquíes -en torno a las cinco de la tarde- respecto al problema de los menores no acompañados, que apunta directamente a la crisis de Ceuta. Marruecos es consciente del daño de imagen sufrido por las imágenes en la frontera del Tarajal. En la nota se afirma que el rey Mohamed VI ha instado repetidamente a “resolver definitivamente la cuestión de los menores marroquíes no acompañados, que se encuentran en situación irregular en algunos países europeos” y subrayado “el compromiso claro y firme del Reino de Marruecos de aceptar el retorno de los menores no acompañados debidamente identificados”.