El mejor hotel del mundo o el ‘soft power’ marroquí

En un tiempo en que el adjetivo mítico se le regala lo mismo a un futbolista que a una serie de televisión, el epíteto no puede escamoteársele a La Mamounia, que acaba de llevarse el premio al mejor hotel del mundo. Un galardón que conceden los lectores de la revista internacional de viajes Condé Nast Traveler. Exuberancia, lujo, exceso, elegancia, orientalismo y art déco, ocre y verde . Desde Winston Churchill pintor de acuarelas hasta Charles de Gaulle nostálgico de la grandeur, pasando por Franklin Delano Roosevelt, Charles Chaplin, Alfred Hitchcock o Paul McCartney , quien hasta le dedicó una canción en 1973. Todo eso y mucho más es Marrakech en general y La Mamounia en particular.

No es la primera vez, sino la tercera que el estandarte del lujo marrakechí se lleva el reconocimiento de mejor hotel del planeta. En esta ocasión han sido más de 80.000 lectores de la revista los que han situado al establecimiento marroquí en primer lugar de la tabla con una puntuación de 99,99 sobre 100. “Estamos muy felices y honrados de haber recibido por tercera vez el primer premio de los lectores de Condé Nast Traveler”, aseguraba el director general del establecimiento, Pierre Jochem . El francés, en el puesto desde 2013, fue reconocido también este año como mejor director de hotel independiente del mundo.

Un francés al frente del hotel, lo cual no debe extrañar, porque Francia no se ha ido nunca de Marruecos, y menos aún de Marrakech. A pesar de las guerras de las visas y del Sáhara y otros desencuentros circunstanciales entre París y Rabat. Algunas de las mejores marcas de cosméticos marroquíes, que presumen de jazmín, higuera y azahar de las ásperas llanuras de la región marrakechí, son empresas francesas. Lo mismo le ocurre con los viñedos y las bodegas del mejor vino tinto y blanco marroquí. No en vano, Marrakech es la plaza de Jamaa El Fna, con sus contadores de historias y su bullicio, pura África y puro Imperio almorávide, pero también son los jardines de Jacques Majorelle y la pasión francesa de Yves Saint Laurent y Pierre Bergé. El encanto de La Mamounia es soft power francés en Marruecos y marroquí en el mundo.