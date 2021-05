Hicham: “Solo espero poder entrar otra vez en Ceuta, aunque mi familia está muy preocupada”

De todos los dramas de esta crisis migratoria, el de los menores es especialmente doloroso y descarnado. “Estoy aquí esperando poder entrar otra vez. Si no puede ser me volveré a casa, porque mi familia está muy preocupada” , confiesa a NIUS el adolescente tangerino Hicham, de 15 años. Llegó hasta esta frontera de la ciudad marroquí de Castillejos con Ceuta en autobús procedente de su localidad natal acompañado por unos amigos . Una lógica repetida: una cadena de mensajes por redes como Facebook o aplicaciones como Whatsapp que aseguran que Marruecos deja a quien quiera salir de su territorio y se puede acceder a la ciudad española. “Entré hace dos días en patera a Ceuta. Me recibieron con gases lacrimógenos. La Guardia Civil nos dio agua y mantas hoy y nos ha disparado al salir pelotas de goma, que duelen mucho”, asevera el muchacho mostrando una a este periodista.

Necesidad de una respuesta integral

Las autoridades españolas tendrán en las próximas jornadas de dirimir el futuro de los centenares de niños llegados desde Marruecos a sueño español. “Ceuta no está preparada para acoger a los 2.000 niños que no ahora pueden ser devueltos a Marruecos, pues se estaría incumpliendo la normativa nacional e internacional en la materia. Lamentablemente no se le está prestando la atención a la cuestión que merecería. La cuestión no puede abordarse ya desde una perspectiva meramente local, ha de hacerse a nivel nacional y europeo”, advierte la profesora de la UCA.