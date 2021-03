Save the Children denuncia la decapitación de niños a manos de yihadistas en Mozambique

La ONG Save the Children denuncia que niños de hasta 11 años han sido decapitados por yihadistas responsables de decenas de ataques, durante los últimos meses , en la provincia de Cabo Delgado, al norte de Mozambique. El conflicto ha provocado el desplazamiento de unas 670.000 personas.

"Cuando todo empezó estaba en casa con mis cuatro hijos. Intentamos escapar a los bosques, pero capturaron a mi hijo mayor y le decapitaron. No pudimos hacer nada porque nos hubieran matado también" , ha contado.

Amelia, de 29 años, ha dicho que uno de sus hijos, de 11 años, fue asesinado por hombres armados. No ha podido enterrarlo. "Cuando mi hijo de once años fue asesinado entendimos que ya no era seguro quedarnos en mi aldea", ha explicado, informa Europa Press.