Nueva vida para los iconos de la arquitectura hispana en Tánger

Coincidencia o no, en los últimos meses las autoridades locales han logrado cambiar la suerte para bien de tres edificios de aroma y raigambre hispánica. No diremos de origen o autoría española porque no fueron obra de las autoridades españolas sino de iniciativas privadas tangerinas (en algunos casos con participación directa de españoles; no así en otras). Nos referimos al Gran Teatro Cervantes, la plaza de toros y el cine Alcázar. En los próximos años, inshallah, como se dice por aquí tanto en la dariya –árabe dialectal marroquí- del norte del país como en el castellano local, los tangerinos y visitantes podrán volver a disfrutar de los tres edificios, después de décadas de lamentos sobre su suerte. “El Gran Teatro Cervantes, la plaza de toros y el cine Alcázar son lugares de memoria que identifican Tánger”, resume a NIUS la escritora tangerina Randa Jebrouni.