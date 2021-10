La pandemia y la crisis estructural disparan la emigración argelina

E s Argelia, estúpidos, se diría enmendando a aquel asesor del presidente Clinton. Es también el Estrecho, Ceuta y Melilla, y, sobre todo, Canarias, cómo no. La pandemia y sus rigores unidos a una crisis estructural –la economía argelina ha sido incapaz de diversificarse con vistas a reducir su dependencia de los hicrocarburos- han disparado en los últimos meses el tránsito a través de la ruta argelina de la migración, y, con él, el drama y la tragedia. Una cuestión que en España, país al que se dirigen estas personas huyendo de la desesperación, preocupa tanto casi como el suministro del gas con el invierno a la vuelta de la esquina.

Una ruta que recupera viejos bríos. Pero la misma harga (migración clandestina) de los harragas o emigrantes sin papeles –literalmente, ‘los que queman’ (las fronteras) en lengua árabe- de otros momentos. Además de una pandemia y una grave situación socioeconómica, en Argelia ocurre que el Hirak o movimiento de protesta nacido en 2019 se ve incapaz de procurar la democratización del sistema político y que los puentes con el vecino marroquí otra vez están rotos. A finales de agosto, Argel suspendió relaciones diplomáticas con Rabat, a la que acusa de azuzar el independentismo –y el terrorismo- en sus regiones de mayoría bereberófonas, la Cabilia en particular, y de espionaje.

A falta de datos oficiales, l as estimaciones apuntan a que al menos 10.000 personas se echaron a la mar desde Argelia para alcanzar suelo español desde comienzos de año. Varios centenares de harragas se dejaron la vida en el intento. En su mayoría son varones jóvenes del país, aunque cada vez se ven más mujeres y familias al completo. “Es una clara señal del deterioro socioeconómico, la pandemia ha pasado factura, y hay una parálisis a la hora de adoptar reformas profundas por parte del Gobierno. Y los problemas estructurales son los mismos, empezando por el desempleo y la falta de perspectivas para los jóvenes”, explica a NIUS la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid Laurence Thieux.

Uno de los supervivientes de esas travesías, de nombre Mohamed, admitía ante las cámaras del canal franco-alemán Arte desde la costa de Almería que “en Argelia no hay ni trabajo ni porvenir. Incluso trabajando no tienes dinero y casi qué comer. Hemos venido para tener una vida mejor. Que Dios nos ayude”. Muchos de ellos pagarán a las mafias cifras desorbitadas, por encima de los 4.000 euros, para subirse a un cayuco y lanzarse a las aguas del Mediterráneo. Llegarán, con suerte, a las costas andaluzas –sobre todo a la almeriense, la más próxima-, murcianas o baleares.

Los puntos de partida de las arriesgadas travesías de los harragas se encuentran en las costas noroccidentales del país magrebí y, en concreto, de wilayas como las de Orán, Mostagán y Tremecén. E l investigador argelino Adel Ouarabah apunta a cambios operativos en las mafias domésticas. “Técnicamente, ello se explica en parte por el hecho de que las redes de paso están más activas en el oeste que en el este del país, principalmente gracias a la utilización creciente de nuevos medios de transporte más sofisticados. En particular, los barcos denominados en la jerga de los harragas ‘assariaa’, que significa en árabe ‘el rápido’” , precisa el doctor en Relaciones Internacionales.

“Además, cuando incluso el Ministerio de Defensa argelino no escatima en medios para los guardacostas, no pueden descartarse las complicidades individuales de ciertos agentes. Si no, ¿cómo se explica que dos millares de personas lograran acceder y partir de una misma playa en espacio de una semana recientemente?”, se pregunta el investigador.