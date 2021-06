Las potencias mundiales respaldan al Gobierno libio y exigen la salida de los mercenarios extranjeros

El fin de las hostilidades firmado en octubre pasado contemplaba la salida en un plazo de 90 días de los combatientes foráneos, algo que no ha sucedido a pesar de los llamados reiterados del gobierno de transición y la comunidad internacional. De acuerdo con Naciones Unidas, hay en Libia aún más de 20.000 combatientes y mercenarios procedentes de países como Siria, Rusia, Sudán o Chad.

Con todo, el jefe de la diplomacia germana aseguró que la cita de este miércoles “marca una nueva fase” y que “ya no sólo hablamos sobre Libia, sino, por encima de todo, con Libia” , según se hacía eco de sus palabras AFP. Además, anunció que su país “seguiría haciendo campaña por las elecciones del 24 de diciembre con el Gobierno de Libia y Naciones Unidas”.

Largo camino hacia la estabilidad

Libia, en fin, está lejos aún de haber normalizado su funcionamiento como Estado. Como recuerda la revista estadounidense Foreign Policy, casi el 20% de la población presenta necesidades de asistencia humanitaria. Con todo, Libia -6,6 millones de habitantes- es un país rico en recursos, con las novenas reservas de petróleo del mundo y vigésimo primeras de gas. Según datos de The Economist Intelligence Unit, su economía crecerá al cerrar el ejercicio un 20,9% impulsada por las exportaciones petroleras.

Ausencia marroquí

Aunque estaba invitado, Marruecos no estuvo finalmente representado en la cita de este miércoles en Berlín. Las relaciones entre Alemania y Marruecos no atraviesan su mejor momento. Recordemos que los problemas entre Berlín y Rabat estallaron el pasado mes de febrero, cuando las autoridades marroquíes anunciaban la ruptura de relaciones con la Embajada germana por “profundos malentendidos”. El uno de marzo Marruecos anunciaba que rompía por completo las relaciones con la representación diplomática alemana en Rabat. El 8 de mayo, la Cancillería marroquí aseveraba que “la República Federal Alemana ha multiplicado los actos hostiles y las acciones atentatorias a los intereses superiores del reino” y llamaba a consultas a su embajadora en Berlín. En el centro de la crisis, la posición alemana respecto al Sáhara Occidental, aunque no solo.