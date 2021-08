Túnez: el presidente Kais Saied extiende la congelación del Parlamento y retiene plenos poderes

Ante la creciente inquietud y dudas sobre las intenciones del Jefe de Estado, la presidencia indicó que se dirigirá " en los próximos días al pueblo tunecino". Desde su golpe, Kais Saied aún no ha designado un nuevo gobierno ni ha presentado una "hoja de ruta" exigida por varios partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Su decisión ha sido calificada de "golpe" por algunos juristas y sus oponentes políticos, en particular el partido de inspiración islamista Ennahdha, la principal fuerza parlamentaria. El lunes por la noche, poco antes del anuncio presidencial, este movimiento anunció en un comunicado de prensa el reemplazo de toda su oficina ejecutiva "para atender las demandas del período actual”. Todavía no han reaccionado a la extensión del congelamiento del parlamento.