Fin a una década sin prodigios: historia del ascenso y descalabro islamista en Marruecos

Aupado por la Primavera Árabe en 2011, el PJD pasa de ser primera fuerza a octava en el Parlamento marroquí víctima de la mala gestión, las divisiones internas, la pérdida del favor real y hasta de los cambios geopolíticos en la región

Los expertos dan por cerrado el paréntesis de la Primavera Árabe en Marruecos con la derrota del islamismo moderado y después de no haber cuajado ninguna otra alternativa externa al sistema de partidos tradicionales

Lo cierto es que no hay forma feliz de dejar el poder un sistema democrático, máxime si ello se produce de la manera en que el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) lo hizo el pasado miércoles 8 de septiembre: pasando de 125 a 13 escaños en las elecciones legislativas y perdiendo las alcaldías de todas las ciudades importantes de Marruecos. Un batacazo electoral que, aunque todas las quinielas daban por amortizada a la formación, sorprendió por sus dimensiones. “Nunca en la historia del reino un partido había perdido tantos diputados de una elección a otra. La derrota se parece a un golpe a través de las urnas, un golpe de Estado infligido por el pueblo a los islamistas”, aseguraba en el último editorial del semanario TelQuel su director, Réda Dalil.

Que la de Marruecos es una monarquía ejecutiva en la que el jefe del Estado ejerce su poder y autoridad sin cortapisas y es además líder religioso es seguramente bien conocido para el lector. Pero, probablemente, no lo sea tanto que el sistema electoral marroquí impide que en la Cámara Baja del Parlamento (395 escaños) ningún grupo logre mayoría simple para gobernar en solitario, por lo que son obligados los ejecutivos de coalición. Ha tenido claro siempre la monarquía alauita que el suyo no sería un régimen de partido único, sino todo lo contrario. La reforma electoral de este año, con su nuevo método de cálculo de cocientes para la obtención de escaños, consagra el modelo. La formación ganadora de las elecciones legislativas, el Reagrupamiento Nacional de Independientes (RNI) del empresario Aziz Akhannouch –primer ministro desde el viernes pasado-, lo hizo con 102 escaños.

Fueron desde luego gobiernos multipartidistas y variopintos durante la década en que el PJD, que emergió como la fuerza del cambio entre los ecos marroquíes de la Primavera Árabe en el año 2011, lideró los sucesivos gobiernos de Su Majestad y gobernó todas las grandes ciudades de Marruecos. Aunque los primeros ministros pertenecieron a la formación -la nueva Constitución marroquí, impulsada por el rey Mohamed VI en plena efervescencia de aquel año, exige que el jefe del Gobierno proceda del primer partido del Parlamento-, lo cierto es que las carteras clave, las que en la terminología local se denominan “ministerios de soberanía”, tales como Interior, Exteriores o Asuntos Religiosos, pero también Economía o Justicia, no estuvieron en manos de miembros de la formación islamista, sino de figuras independientes designadas directamente por el soberano o procedentes de otros partidos.

De ahí que para hacer un juicio justo sobre la responsabilidad en los aciertos y errores en la gobernanza del Estado marroquí por parte de los mandos del PJD sea conveniente recordar su limitada presencia en el Ejecutivo. Al ser preguntado en las páginas de TelQuel sobre si el fracaso del PJD debe enmarcarse en el contexto del que han ido sufriendo, una tras otra, las experiencias islamistas en el norte de África a partir de 2011, el politólogo de la Universidad Mohamed V de Rabat Youssef Belal tiene claro que “la diferencia” con los otros países árabes “es que el PJD nunca ha tenido el poder”. En efecto, Marruecos ha sido una excepción: única monarquía del norte de África, el rey Mohamed VI, que aúna en su figura autoridad política y religiosa, nunca vio comprometido su poder.

Por otra parte, y para tener una idea más precisa sobre el grado de representatividad no solo del PJD sino del resto de partidos políticos respecto al conjunto de la sociedad marroquí no es baladí hacer hincapié en que el censo electoral en el país norteafricano es voluntario y no universal, y deja al menos a un 25% de la población mayor de 18 años invisible a efectos electorales.

A ello hay que añadir los niveles de participación, que no suelen alcanzar tradicionalmente el 50%. En la cita del 8 de septiembre pasado –elecciones legislativas, regionales y municipales, por primera vez reunidas en una sola jornada- sí fue el caso, al alcanzar la participación el 50,18% del censo. Un porcentaje récord desde 2002. En las legislativas de noviembre de 2011, con los ánimos políticos soliviantados por la Primavera Árabe, apenas se superaría el 45%.

En consecuencia, un resultado tan espectacular aparentemente como el de las legislativas de 2016, cuando los islamistas del PJD lograron en su segunda victoria consecutiva 125 escaños en la cámara baja, lo hicieron un porcentaje de voto del 27,9% y apenas 1,6 millones de papeletas. No es aún posible comparar las cifras de hace cinco años con las de los comicios del miércoles pasado porque, cuando han transcurrido cinco días, las autoridades marroquíes aún no han hecho públicos los porcentajes y los votos populares de cada formación.

Un balance modesto

Para el profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Cádiz Mohamed El Mouden, la de los islamistas en el gobierno ha sido “una década negativa”. “El PJD no ha estado a la altura de las circunstancias y de las aspiraciones de la Primavera Árabe, que le permitieron convertirse en primer partido del islam político en Marruecos en llegar a la presidencia de un Gobierno”. “El PJD aprobó las leyes sociales y económicas más duras y dejó de aplicar competencias adquiridas en la nueva Constitución [de 2011]”, asevera a NIUS.

En una línea similar, el politólogo marroquí Ayoub Touati subraya el modesto balance del PJD. “Durante estos diez años, Marruecos ha cambiado profundamente, pero la contribución del PJD no ha sido gran cosa porque lo esencial del poder lo detenta el rey. Las reformas socioeconómicas emprendidas han permitido absorber el déficit presupuestario al tiempo que se emprendía una liberalización gradual de la economía marroquí. En resumen, en el momento del ascenso del PJD todo el mundo tenía miedo de su hegemonía ideológica pero finalmente ha sido en el terreno económico donde sus efectos se han dejado sentir más”, explica a NIUS el investigador marroquí.

Por su parte, la directora del Programa para el Norte de África y Sahel del Middle East Institute -un think tank con sede en Washington DC-, Intissar Fakir, hace una clara diferencia entre la primera y la segunda legislatura del PJD en el gobierno. “Durante sus diez años en el poder, el PJD adoptó dos estrategias en sus relaciones con la monarquía. Durante los primeros cinco años, el estilo populista de Benkirane y sus intentos de aplacar al rey al tiempo que mantenía la independencia del partido tuvo éxito y logró aumentar el favor de la sociedad. En los cinco años que le sucedieron con el primer ministro El Othmani, el partido tomó la decisión de permanecer en el poder doblegándose ante la monarquía. En esta etapa se comportaron como cualquier otro partido. Ello explica en parte el resultado de las elecciones del 8 de septiembre. En los últimos cinco años se ganaron la reputación de ineficaces”, explica la investigadora marroquí a NIUS.

Como legado positivo del PJD para la vida política marroquí, a juicio del investigador de la UCA Mohamed El Mouden, el PJD “no se ha visto salpicado por casos de corrupción y goza de una democracia organizativa interna como ningún otro partido en Marruecos”. A juicio de la investigadora del Middle East Institute Intissar Fakir, “su experiencia será recordada por muchas razones: fueron vistos como una solución al movimiento de protesta de 2011, permanecieron en el poder durante diez años y entraron y salieron del poder a través de las urnas. Demostraron con su experiencia que son, sobre todo, actores políticos, y el componente religioso no les hizo más o menos peligroso que otros partidos”.

Al menos por el momento, los islamistas del PJD, que entraron en el Parlamento marroquí por primera vez en 1997 con 9 escaños, cierran en 2021 una etapa de casi un cuarto de siglo que les obligará a replantearse la estrategia. El PJD nació y comenzó su ascenso con la aquiescencia del majzén [la oligarquía en torno a Palacio] –que necesitaba de formaciones islamistas para contrarrestar a la izquierda-, en cuyo seno desde sus orígenes el partido ha estado siempre dispuesto a trabajar. Dos características que diferencian la naturaleza y praxis del partido marroquí de otras formaciones islamistas árabes a pesar de las analogías a menudo establecidas con entidades como Ennahda en Túnez o los Hermanos Musulmanes en Egipto en el marco de la Primavera Árabe y sus secuelas.

Claves de una catástrofe electoral

El fracaso de los islamistas es el resultado de una serie de factores, algunos de ellos responsabilidad directa de la gestión pública de los cargos del partido, y otros no tanto. Entre los primeros han de referirse el pobre balance de gobierno, atribuido por los especialistas a la poca experiencia gestora del partido, especialmente evidenciado durante la pandemia –la sociedad ha percibido con nitidez que ha sido la monarquía la que ha tomado las riendas en un momento social crítico-, la mala gestión municipal, la impotencia frente al poder de Palacio y las divisiones y enfrentamientos internos. “Marginado en todos los planos, [el ex primer ministro] El Othmani no ejercía casi ningún control sobre las grandes decisiones de sus propios ministros. La gestión de la pandemia ha sido particularmente reveladora: parecía como si se enterara de las decisiones de los miembros del gobierno a través de los comunicados de prensa que iban sacando los distintos ministros”, recuerda el politólogo Youssef Belal en una entrevista en TelQuel.

Como ejemplo más representativo de las divisiones internas hay que recordar el divorcio entre su gran líder, artífice de las dos victorias en las legislativas de 2011 y 2016, Abdelillah Benkirane, y el ya dimisionario Saadeddine El Othmani, a raíz de la crisis en el proceso de formación de gobierno tras las últimas elecciones generales. Tras ser descartado Benkirane por el rey para liderar el Ejecutivo, El Othmani aceptaba todas las condiciones que el carismático político rabatí había rechazado. En diciembre de 2017 El Othmani se convertía en secretario general del partido y acababa con la carrera política de Benkirane.

Para el analista político Samir Bennis la mayor carencia del PJD ha sido “no tener la experiencia exigida para asumir responsabilidades de gobierno”. “En 2011, por ejemplo, El Othmani fue ministro de Exteriores, y su experiencia fue un fracaso contundente y como jefe del Gobierno hizo manifestaciones contrarias a la política exterior marroquí, como en la cuestión de la normalización de relaciones con Israel”, evoca el cofundador del medio Morocco World News. Precisamente la cuestión del restablecimiento de relaciones entre Rabat y Tel Aviv ha sido uno de los peores golpes para la credibilidad del PJD ante los suyos: a pesar de ser contrarios a la normalización con Israel, la formación transigió sin hacer ruido –y, desde luego, manteniendo sus puestos en el Ejecutivo- con la decisión de Palacio.

Pero no todo ha sido culpa de cómo los islamistas han gestionado la cosa pública. Hacía tiempo que en el ambiente general, desde la prensa y hasta el resto de partidos políticos pasando por el majzén [el poder que radica en Palacio], flotaba una clara animosidad hacia la formación. Es un secreto a voces la poca simpatía del rey Mohamed VI por los islamistas. “La naturaleza del poder político mismo en Marruecos ve en las fuerzas del islam político una amenaza en cuanto a la representación religiosa, y esto condiciona hasta cierto punto la relación política y democrática entre el primer poder en Marruecos y los partidos islamistas”, reflexiona el profesor de la Universidad de Cádiz Mohamed El Mouden.

Fracasada la tentativa del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), el apodado como ‘partido del rey’, de imponerse a los islamistas, la del RNI iba a ser la buena. Aziz Akhannouch –el hombre más rico de Marruecos tras el rey- solo hay uno y ningún partido iba a poder hacer un esfuerzo financiero semejante al del RNI durante su, a la postre, exitosa campaña electoral. “Movilizados por el PAM en 2016, este año los notables locales, verdaderos símbolos del clientelismo rural y urbano tentacular, han expresado su preferencia por el RNI (…) gracias a un entramado territorial óptimo”, explica el director de TelQuel Réda Dalil en el último número de la revista.

Una salida por la puerta de atrás

La gestión pública en Marruecos, y la de la pandemia lo ha evidenciado en numerosas ocasiones, está marcada por los golpes de efecto, la improvisación y la sorpresa. Horas después de su dimisión como secretario general del PJD, en el ocaso del viernes –día y medio después de conocerse el resultado- Saadeddine El Othmani dejaba de ser primer ministro de Marruecos. El rey Mohamed VI había convocado en la tarde noche del viernes en el Palacio real de Fez al ganador de los comicios legislativos, Aziz Akhannouch, para hacerle el encargo de formar gobierno. No parecía el monarca estar dispuesto a mantener en la interinidad a El Othmani demasiado tiempo después del batacazo en las urnas y de haber dimitido de sus cargos en el PJD. En 2011, el monarca tardó cuatro días en encargarle la formación de gobierno a Abdelillah Benkirane tras su victoria en la jornada del 25 de noviembre.

No solo El Othmani, sino toda la dirección del PJD (Consejo Nacional), había presentado su renuncia en bloque, en efecto, en la tarde del jueves 9. Dando la cara ante los medios en una rueda de prensa estaba el número dos del partido, Slimani Amrane, pero no hubo rastro de El Othmani, al que se vio cariacontecido en la noche de la debacle en la sede de su partido. En una entrevista con el semanario Maroc Hebdo, el anterior jefe del Gobierno y ex secretario general del PJD Abdelillah Benkirane lamentaba, mordiéndose la lengua, la debacle de su partido. “No habría nunca imaginado una derrota así para el PJD. Es enorme. Es demasiado. Es mi única reacción”.

El islamismo no se evaporará

Todo apunta que el batacazo electoral y el momento político general que vive Marruecos no auguran una recuperación temprana de la marca PJD. El partido se ha quedado de un plumazo sin alcaldías y hasta sin grupo propio (solo logró 13 escaños) en la Cámara Baja del Parlamento. Ahora tendrá que recuperar discurso y consolidar un nuevo liderazgo –con todo, nadie descarta el regreso de Benkirane- desde la oposición durante los próximos cinco años. Pero nadie se atreve a dar al partido de la lámpara por muerto. La formación cuenta con una disciplinada y nutrida base de simpatizantes en todo el país.

“Esta experiencia no será el final del partido porque hay segmentos de la sociedad marroquí que los apoyan y seguirán haciéndolo. Lo más probable es que también se reagrupen y se reconstituyan en el próximo período si no sucumben a las luchas internas y se concentran en rehabilitar su reputación y desarrollar una fuerte voz de oposición. Han sufrido un gran shock, por lo que les tomará un tiempo digerirlo y aceptarlo. Pero ahora tienen la oportunidad de buscar y encontrar una fuerte voz común en la oposición, que es donde tenían más experiencia antes de llegar al poder”, augura la directora del Programa Oriente y Sahel Middle East Institute Intissar Fakir a NIUS.

Además, el poder sabe que no conviene que el PJD se repliegue fuera de las instituciones. Lejos de estas, los islamistas podrían tender a la radicalización. Recordemos que al margen del partido de la lámpara –el logotipo de la formación, como la paloma es el del RNI y el tractor el del PJD- existen otras fuerzas de referente islámico en Marruecos. A la cabeza se sitúa Justicia y Caridad (Al Adl Wal Ihsane), movimiento islamista opuesto a la autoridad del rey como comandante de los creyentes, vetado en las instituciones pero tolerado por las autoridades magrebíes. La organización pisó la calle con fuerza en el año 2011 junto a entidades juveniles y seculares con las mismas exigencias de dignidad y justicia.

Con todo, cuando ha transcurrido una década desde el estallido de la Primavera Árabe la situación no es demasiado halagüeña, al menos a corto y medio plazo, para el espacio islamista. “El contexto actual favorece la salida del islam político de cualquier gobierno del mundo árabe, como ocurrió en Egipto con Mursi y hoy sucede en Túnez e incluso en Libia. Estos Estados de Oriente Medio están trabajando para establecer una alianza estratégica contra la amenaza iraní, a menudo junto a Israel, y consideran que el islam político en general y los Hermanos Musulmanes en particular la obstaculizan”, explica el profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la UCA.