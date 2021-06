Al régimen argelino le siguen saliendo las cuentas

El régimen argelino no le hace falta echar cuentas. Con una abstención récord, apenas el 23% del electorado acudió a las urnas, el Frente de Liberación Nacional, el partido en el poder, se impuso en las elecciones legislativas argelinas anticipadas. Los comicios, segundos desde la renuncia de un octogenario Abdelaziz Bouteflika en abril de 2019 –pretendía presentarse a un quinto mandato presidencial consecutivo- forzado por la presión social, se celebraron el sábado pasado, pero solo este miércoles se conocieron los resultados definitivos. El presidente Abdelmadjid Tebboune despejó cualquier duda sobre sus posibles preocupaciones: “La tasa de participación no me interesa”.