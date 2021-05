Anatomía de una semana en el abismo entre Marruecos y España

Si las fronteras son las cicatrices de la historia, las que separan España y Marruecos son heridas abiertas que supuran . Esta semana, que se abrió con la entrada de 8.000 personas en Ceuta y se cerró con la de un centenar más en Melilla, no han dejado de hacerlo. Cinco días que culminan de la peor manera una crisis que se ha venido fraguando desde hace más de medio año , quiebran los logros de una vecindad siempre difícil, aumentan la desconfianza entre los dos países, dejan en el aire la cooperación en materias esenciales , escenifican sobreactuación, dejan imágenes tristísimas y se cobran dos vidas humanas. Y, lo peor de todo, sin que se vislumbre mejoría en el horizonte.

En Rabat irrita que Madrid no avisara de sus intenciones respecto al jefe de la organización saharaui, que Ghali no haya comparecido aún ante el juez por los diferentes delitos de los que se le acusa y que el Gobierno español hiciera oídos sordos a sus repetidas quejas. Las autoridades españolas respondieron que la admisión del líder del Polisario se debía a razones “estrictamente humanitarias”, algo que no convenció para nada a Rabat.