Save the Children denuncia que grupos yihadistas han secuestrado a más de 50 niños en Mozambique

Alrededor de 50 niños han sido secuestrados durante el último año por parte de grupos yihadistas en la provincia de Cabo Delgado, situada en el norte de Mozambique y sacudida por un aumento de la inseguridad desde 2017, según ha denunciado la organización no gubernamental Save the Children.

"No hay datos verificados disponibles que muestren el número de niños que han logrado escapar de sus captores o del número de niños que aún siguen desaparecidos" , ha señalado, antes de resaltar que "el secuestro de niños se ha convertido en una táctica regular nueva y alarmante por parte de los grupos armados implicados en el conflicto".

En este sentido, ha explicado que "antes de 2020 no había informaciones sobre asesinatos intencionados o secuestros de niños por parte de los grupos en Cabo Delgado", si bien en junio de ese año diez niñas fueron raptadas mientras intentaban sacar agua de un pozo .

Ataque el pasado enero

Nura, de 42 años, fue secuestrada por personas armadas en marzo de 2021 junto a su marido y sus cuatro hijos tras el ataque ejecutado en marzo por Estado Islámico en África Central (ISCA) contra la ciudad de Palma. Todos ellos lograron escapar, salvo su hija de catorce años, Clementina. "Cuando llegamos a Ingoane había hombres armados. Empezaron a escribir nuestros nombres en un libro. Nuestros nombres, de uno en uno, hasta el final. Empezaron a elegir a personas que querían encerrar en las casas", ha relatado la mujer en declaraciones a Save the Children.

"Se llevaron a nuestras hijas y las encerraron en distintas casas y a nosotros nos encerraron en otra casa. Una vez me separaron de mi marido, tuve miedo. Después, volvieron y se llevaron a las niñas que les interesaban. Dejaron a las mujeres en la casa", ha dicho. Así, Nura ha agregado que, después de llevarse a sus hijas, lograron escapar de la casa. "Tras fugarnos, andamos por los matorrales por la noche con nuestros bebés. Ahora mismo me duele el pecho. Me duele la cabeza. Lloro por dentro", ha subrayado.