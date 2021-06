Francia suspende las operaciones militares conjuntas con el Ejército de Malí

En una entrevista con 'Journal du dimanche' el 30 de mayo, el presidente francés, Emmanuel Macron, había avanzado que no permanecería "al lado de un país donde ya no hay legitimidad democrática" y había avisado de que se retiraría si veía tendencias hacia "el islamismo radical". Previamente, Francia había advertido de que tomaría "sanciones selectivas" contra los responsables del golpe si no se reanudaba el "curso normal" de la transición, recuerda 'Le Monde'.